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Россияне стали чаще покупать телевизоры из‐за мундиаля
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Россияне стали чаще покупать телевизоры из‐за мундиаля 

360tv.ru 1 час назад
Продажи телевизоров и смартфонов увеличились в России в дни чемпионата мира по футболу. Крупные ритейлеры рассказали об этом «Интерфаксу».
Бизнесмены отметили позитивное влияние ЧМ-2018 на рынок бытовой техники и электроники во втором квартале текущего года. Футбольные промо-акции стали дополнительным стимулом к покупкам.
В дни матчей интерес к технике был намного выше, чем в обычные дни. Рядовые покупатели обновляли свои телевизоры. Представители ресторанного и отельного бизнеса также массово закупали технику. Причиной стал наплыв клиентов.
По данным группы «М. Видео-Эльдорадо», повышенный спрос отмечался на телевизоры с большой диагональю, а также смартфоны и аксессуары к ним. «М. Видео» вместе с Visa проводила розыгрыш билетов на матчи.
Ранее российские болельщики назвали самых результативных футболистов. Соответствующий опрос провел ВЦИОМ. Как оказалось, телетрансляции матчей смотрели 72% респондентов.
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