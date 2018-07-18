Россияне стали чаще покупать телевизоры из‐за мундиаля

Продажи телевизоров и смартфонов увеличились в России в дни чемпионата мира по футболу. Крупные ритейлеры рассказали об этом «Интерфаксу»

Бизнесмены отметили позитивное влияние ЧМ-2018 на рынок бытовой техники и электроники во втором квартале текущего года. Футбольные промо-акции стали дополнительным стимулом к покупкам.

В дни матчей интерес к технике был намного выше, чем в обычные дни. Рядовые покупатели обновляли свои телевизоры. Представители ресторанного и отельного бизнеса также массово закупали технику. Причиной стал наплыв клиентов.

По данным группы «М. Видео-Эльдорадо», повышенный спрос отмечался на телевизоры с большой диагональю, а также смартфоны и аксессуары к ним. « М. Видео » вместе с Visa проводила розыгрыш билетов на матчи.