Тюменская область и ФАС заключили соглашение о развитии конкуренции

«Тюменская область уже много лет занимается этой темой. Рассчитываю, что соглашение придаст новый импульс развитию конкуренции, послужит укреплению экономики региона», — отметил Александр Моор, напомнив, что Тюменская область вошла в первую десятку в рейтинге развития конкуренции по итогам 2016 года.

«Мы планомерно прорабатываем системные меры по развитию конкурентной среды как в целом, так и на социально значимых направлениях, а также на приоритетных рынках. Тюменская область одной из первых в России разработала и приступила к реализации «дорожной карты» по развитию конкуренции», — подчеркнул врио губернатора.

По словам Анатолия Голомолзина, 39% опрошенных представителей бизнеса считают, что конкуренция в Тюменской области развита высоко, умеренным этот показатель назвали 33% опрошенных. Большинство представителей бизнеса — 66% отметили, что у них много прямых конкурентов в своей сфере деятельности. По мнению 73% респондентов, уровень конкуренции в регионе за последние два года вырос.

Кроме того, в последние годы регион занимал одну из лидирующих позиций среди субъектов УФО по коэффициенту прироста организаций.

«В 2017 году в Тюменской области коэффициент прироста организаций составил 3,7, в то время как в регионах УрФО и в целом по РФ данный показатель имеет отрицательное значение. При этом количество юридических лиц частной формы собственности, а также общественных организаций имеет тенденцию к увеличению. Количество юридических лиц, находящихся в собственности Тюменской области и муниципальных образований, за два года снизилось на 25%», — пояснил заместитель руководителя ФАС.

Фото: admtyumen.ru