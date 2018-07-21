Ещё
Экономика КНДР продемонстрировала худшие за 20 лет темпы роста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экономика КНДР продемонстрировала худшие за 20 лет темпы роста 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Центральный банк Южной Кореи опубликовал ежегодный отчет с оценками темпов роста экономики КНДР за прошлый год. В докладе «Предполагаемые результаты темпов роста северокорейской экономики за 2017 год» отмечено, что экономика КНДР по итогам прошлого года продемонстрировала отрицательные темпы роста, сократившись на 3,5 процента по сравнению с 2016 г. Это самый худший показатель для северокорейской экономики за последние два десятилетия. Ровно 20 лет назад, в 1997 г. экономика КНДР, по оценкам южнокорейских экспертов, сократилась на 6,5 процента.
Как считают в Сеуле, причиной для такого резкого падения в прошлом году стало серьезное ужесточение международных санкций и запрет на экспорт на ряд ключевых для КНДР наименований продукции, включая полезные ископаемые и морепродукты. Кроме того, к санкциям активно присоединился главный торговый партнер — Китай, который также ввел вдобавок и односторонние ограничительные меры против Пхеньяна.
Однако, как признают сами специалисты Центробанка Республики Корея, их оценки — это лишь вероятные предположения на основе доступной информации. С полной объективностью оценить состояние экономики Северной Кореи сложно, так как КНДР вот уже более полувека не публикует объективных статистических данных, которые могли бы быть использованы для анализа.
Согласно оценкам ЦБ РК, в последние несколько лет экономика КНДР показывала в основном умеренные темы роста. В период с 2011 по 2014 гг. ВВП рос в диапазоне от 0,8 до 1,3 процента. В 2015 г. были зафиксировано падение ВВП КНДР на 1,1 процента, а затем, в 2016 г., наоборот заметный рост в 3,9 процента. Теперь, если верить Сеулу, снова падение на три с половиной процента по итогам 2017 г. Для сравнения, в прошлом году южнокорейская экономика выросла на 3,1 процента.
Российская Газета: последние новости
Что привлекает молодых специалистов в работе Как россияне готовятся к путешествию на автомобиле В регионах ПФО выросли реальные доходы населения
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев473
Максакова в короткой юбке вызвала фурор163
Фото кабинета Медведева удивило россиян419
«Гагаринский педофил» опозорил столичных сыщиков13
На Украине испугались окончательного развала217
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение