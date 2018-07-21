Экономика КНДР продемонстрировала худшие за 20 лет темпы роста

Центральный банк Южной Кореи опубликовал ежегодный отчет с оценками темпов роста экономики КНДР за прошлый год. В докладе «Предполагаемые результаты темпов роста северокорейской экономики за 2017 год» отмечено, что экономика КНДР по итогам прошлого года продемонстрировала отрицательные темпы роста, сократившись на 3,5 процента по сравнению с 2016 г. Это самый худший показатель для северокорейской экономики за последние два десятилетия. Ровно 20 лет назад, в 1997 г. экономика КНДР, по оценкам южнокорейских экспертов, сократилась на 6,5 процента.

Как считают в Сеуле, причиной для такого резкого падения в прошлом году стало серьезное ужесточение международных санкций и запрет на экспорт на ряд ключевых для КНДР наименований продукции, включая полезные ископаемые и морепродукты. Кроме того, к санкциям активно присоединился главный торговый партнер — Китай , который также ввел вдобавок и односторонние ограничительные меры против Пхеньяна

Однако, как признают сами специалисты Центробанка Республики Корея, их оценки — это лишь вероятные предположения на основе доступной информации. С полной объективностью оценить состояние экономики Северной Кореи сложно, так как КНДР вот уже более полувека не публикует объективных статистических данных, которые могли бы быть использованы для анализа.

Согласно оценкам ЦБ РК, в последние несколько лет экономика КНДР показывала в основном умеренные темы роста. В период с 2011 по 2014 гг. ВВП рос в диапазоне от 0,8 до 1,3 процента. В 2015 г. были зафиксировано падение ВВП КНДР на 1,1 процента, а затем, в 2016 г., наоборот заметный рост в 3,9 процента. Теперь, если верить Сеулу, снова падение на три с половиной процента по итогам 2017 г. Для сравнения, в прошлом году южнокорейская экономика выросла на 3,1 процента.