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Москву презрели 40 процентов ее жителей
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Москву презрели 40 процентов ее жителей 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Большинство жителей Москвы — около 60 процентов — предпочли бы остаться в своем городе, а 40 процентов, соответственно, не исключают возможности переезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).
Схожий показатель у британской столицы — 62 процента лондонцев заявили, что не хотят покидать родной мегаполис, 38 процентов готовы это сделать.
Всего в исследовании компании PwC был проведен анализ привлекательности для жителей десяти городов: Лондона, Москвы, Сиднея, Стокгольма, Дубая, Нью-Йорка, Сингапура, Торонто, Шанхая и Гонконга. В большинстве из них менее 50 процентов местных хотят остаться там, где живут.
Москва, по данным опроса PwC, входит в пятерку мегаполисов мира, в наибольшей степени соответствующих образу города будущего по мнению жителей. В целом москвичи, как выяснили аналитики, ожидают позитивных изменений в качестве жизни в следующие пять лет.
Ранее компания Financial Times FDi Intelligence (входит в Financial Times Group) назвала Москву наиболее привлекательным с точки зрения инвесторов городом Восточной Европы и шестым по привлекательности городом в Европе в целом. Первое место в общеевропейском рейтинге занял Лондон.
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