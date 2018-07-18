Москву презрели 40 процентов ее жителей

Большинство жителей Москвы — около 60 процентов — предпочли бы остаться в своем городе, а 40 процентов, соответственно, не исключают возможности переезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

Схожий показатель у британской столицы — 62 процента лондонцев заявили, что не хотят покидать родной мегаполис, 38 процентов готовы это сделать.

Стокгольма, Дубая, Нью-Йорка, Всего в исследовании компании PwC был проведен анализ привлекательности для жителей десяти городов: Лондона, Москвы, Сиднея Сингапура , Торонто, Шанхая Гонконга . В большинстве из них менее 50 процентов местных хотят остаться там, где живут.

Москва, по данным опроса PwC, входит в пятерку мегаполисов мира, в наибольшей степени соответствующих образу города будущего по мнению жителей. В целом москвичи, как выяснили аналитики, ожидают позитивных изменений в качестве жизни в следующие пять лет.