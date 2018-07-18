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Женщин уличили в любви к гей-порно
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Женщин уличили в любви к гей-порно 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Категория «мужчина с мужчиной» является второй по популярности у зрительниц PornHub. Исследователь из университета Лестера (Англия) Люси Невилл выяснила, почему эта категория фильмов для взрослых так возбуждает представительниц прекрасного пола.
Специалист провела опрос среди девушек. Выяснилось, что 55% респонденток во время мастурбации всегда представляют себя мужчиной.
Люси нашла этому два объяснения. Первое — что большинство женщин с детства вынуждены отожествлять себя с мужчинами из-за того, что почти все в мире создано для удовлетворения их потребностей, передает The Times.
Второе объяснение — это желание дам экспериментировать, чтобы почувствовать себя свободнее. Кроме того, так они выражают сочувствие к мужчинам, которые не могут почувствовать себя в женском теле.
Оказалось, что представители гей-сообщества не видят в интересе девушек к мужскому сексу ничего плохого. По мнению одного из опрошенных, это хорошо, если дает возможность людям «исследовать романтичность и сексуальность».
По словам Невилл, массовая культура все еще представляет голого мужчину либо как угрозу, либо как нечто комическое. А порно с традиционными контактами часто игнорируют чувства представителей сильного пола.
Ранее сайт для взрослых PornHub сообщил о порнографических предпочтениях его пользователей по всему миру, в частности, и о вкусах россиян. Так, наиболее популярными запросами россиян в январе 2018 года оставались видео с тегами Overwatch, «мамочки», «хентай» и категория «русские».
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