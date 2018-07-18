Лишь 65% организаций имеют в штате эксперта в области кибербезопасности

Согласно исследованию Gartner, 95% ИТ-директоров считают, что киберугрозы будут совершенствоваться в течение следующих трех лет. Однако лишь у 65% опрошенных в штате есть эксперт в области кибербезопасности.

Исследование также показывает, что основная проблема организаций заключается в отсутствии людей с навыками в области информационных технологий, а нехватка специалистов в области кибербезопасности значительно замедляет инновации.

Gartner опросила 3160 ИТ-директоров в 98 странах. В результате опрос показал, что кибербезопасность представляет собой основную причину беспокойств для организаций.

Как заявил главный по исследованиям в Gartner Роб Макмиллан, многие киберпреступники не только действуют непредсказуемым для организаций образом, но также и готовы адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.

«Многие киберпреступники находят новые способы использования веб-технологий для осуществления краж данных и проведения кибератак», — объясняет Макмиллан. — «ИТ-руководители не могут защитить свои организации от всех киберугроз, поэтому им необходимо создать устойчивый набор средств контроля».

35% респондентов заявили, что их организация уже инвестировала часть своих средств в некоторые аспекты информационной безопасности.

«Для установки приемлемого уровня кибербезопасности организациям необходимо принять подход, основанный на оценке киберрисков. Инвестиции в обеспечение безопасности должны быть приоритетными, при этом надо следить за тем, чтобы все средства направлялись в действительно нужное русло», — продолжает исследователь Gartner.