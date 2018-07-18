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Лишь 65% организаций имеют в штате эксперта в области кибербезопасности
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Лишь 65% организаций имеют в штате эксперта в области кибербезопасности 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Согласно исследованию Gartner, 95% ИТ-директоров считают, что киберугрозы будут совершенствоваться в течение следующих трех лет. Однако лишь у 65% опрошенных в штате есть эксперт в области кибербезопасности.
Исследование также показывает, что основная проблема организаций заключается в отсутствии людей с навыками в области информационных технологий, а нехватка специалистов в области кибербезопасности значительно замедляет инновации.
Gartner опросила 3160 ИТ-директоров в 98 странах. В результате опрос показал, что кибербезопасность представляет собой основную причину беспокойств для организаций.
Как заявил главный по исследованиям в Gartner Роб Макмиллан, многие киберпреступники не только действуют непредсказуемым для организаций образом, но также и готовы адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.
«Многие киберпреступники находят новые способы использования веб-технологий для осуществления краж данных и проведения кибератак», — объясняет Макмиллан. — «ИТ-руководители не могут защитить свои организации от всех киберугроз, поэтому им необходимо создать устойчивый набор средств контроля».
35% респондентов заявили, что их организация уже инвестировала часть своих средств в некоторые аспекты информационной безопасности.
«Для установки приемлемого уровня кибербезопасности организациям необходимо принять подход, основанный на оценке киберрисков. Инвестиции в обеспечение безопасности должны быть приоритетными, при этом надо следить за тем, чтобы все средства направлялись в действительно нужное русло», — продолжает исследователь Gartner.
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