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Треть россиян не пользуются гаджетами в отпуске
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Треть россиян не пользуются гаджетами в отпуске 

Авторадио 2 часа назад
Это выяснили в компании Mail.Ru. Полностью отвергли такой вариант 29%. Остальные (а это почти половина) склонились к тому, что идея гаджет-детокса хорошая, но вряд ли они ее поддержат. Основной атрибут отпускника — это смартфон: 45% респондентов только им и ограничиваются. Для фото— и видеосъемки туристы выбирают фотоаппараты, за них проголосовало 40%; только на смартфоны будет снимать 38% опрошенных. Наиболее популярные фотоаксессуары — селфи-палка (ее возьмут в отпуск 17% респондентов) и чехол для съемки под водой (10%). 16% берут с собой видео— и экшн-камеры, а 6% — дроны. При этом больше половины опрошенных вообще не планируют использовать в отпуске дополнительные приспособления подобного рода. Впрочем, результаты съемок почти половина респондентов не намерена размещать в свободном доступе, еще 18% выложат их только в личных альбомах.
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