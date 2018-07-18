Северные ореховцы приняли участие в голосовании по программе Дня города

Северные ореховцы могут принять участие в составлении программ ко Дню города. Голосование по этому вопросу стартовало на портале «Активный гражданин» во вторник, 17 июля.

Только за первый день работы опроса в нем приняли участие более 90 тысяч москвичей. Сначала респонденты района Орехово-Борисово Северное отвечали на вопрос: «Какие мероприятия Дня города — 2017 нужно включить в программу этого года?». Большинство голосующих отдали предпочтение праздничным фейерверкам в парках.

Затем жители выбирали, какие концерты и встречи необходимо провести в День города на праздничных площадках в округах. Ореховцы решили, что лучшим вариантом будут концерты современной музыки (39%) и театрализованные представления (27%).

Напомним, что в прошлом году День города отмечали на площадке на Ореховом бульваре. Как это было, можно прочитать на страницах газеты района Орехово-Борисово Северное.