Ещё
Северные ореховцы приняли участие в голосовании по программе Дня города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северные ореховцы приняли участие в голосовании по программе Дня города 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Северные ореховцы могут принять участие в составлении программ ко Дню города. Голосование по этому вопросу стартовало на портале «Активный гражданин» во вторник, 17 июля.
Только за первый день работы опроса в нем приняли участие более 90 тысяч москвичей. Сначала респонденты района Орехово-Борисово Северное отвечали на вопрос: «Какие мероприятия Дня города — 2017 нужно включить в программу этого года?». Большинство голосующих отдали предпочтение праздничным фейерверкам в парках.
Затем жители выбирали, какие концерты и встречи необходимо провести в День города на праздничных площадках в округах. Ореховцы решили, что лучшим вариантом будут концерты современной музыки (39%) и театрализованные представления (27%).
Напомним, что в прошлом году День города отмечали на площадке на Ореховом бульваре. Как это было, можно прочитать на страницах газеты района Орехово-Борисово Северное.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Московский международный фестиваль пройдет в заповеднике «Коломенское» В столице наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ Поликлинику № 12 планируют реконструировать
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии376
Россия забрала деньги из США414
У Крымского моста появится конкурент70
Украина присвоила четыре санатория в Крыму154
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Россияне получат электронные трудовые книжки
Экономика
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение