Российский бизнес отметил снижение уровня коррупции в стране

Российский бизнес отмечает снижение уровня коррупции в стране, следует из данных опроса «Бизнес-барометр коррупции», который подготовила Торгово-промышленная палата России

По данным опроса, 39% бизнесменов заявили, что уровень коррупции в стране снизился, хотя еще полгода назад так считали 25% опрошенных. Рост коррупции отметили 9,5% опрошенных, 31,8% не увидели изменений, пишет РБК.

Исследование проводилось с 2016 года в четыре этапа, каждые полгода ТПП при помощи анкетирования опрашивала предпринимателей по всей стране. В четвертом, заключительном этапе опроса приняли участие 40,7 тыс. представителей бизнеса.

По данным опроса, 10,3% опрошенных (против 13,1% в прошлом октябре) заявили о постоянных проявлениях коррупции в их работе, 72,1% сказали, что время от времени встречаются с коррупцией, ответ «никогда» выбрали 17,6%.

Чаще всего, по данным ТПП, с коррупцией предприниматели сталкиваются при получении разрешений и справок (39,1%), а также в рамках контрольно-надзорной деятельности (34,5%). Также бизнесмены отметили снижение коррупционных проявлений в сфере государственных и муниципальных закупок (замыкает тройку): с момента предыдущего опроса соответствующий показатель опустился с 32,4 до 30,1%. При этом сильнее всего фактор коррупции за полгода упал в сфере соблюдения санитарных норм (до 19,6 с 25,5%). Рост коррупционной активности отмечен в сфере сделок с недвижимостью (26,2%) и сфере закрытия бизнеса, где зафиксирован рост с 12 до 18,2%. С необходимостью делать неофициальные платежи или подарки должностным лицам» сталкивались 35,5% предпринимателей.

В ходе последнего этапа опроса предпринимателей впервые попросили оценить действия федеральных властей по противодействию коррупции. По данным опроса 40% респондентов назвали их неэффективными, а каждый четвертый бизнесмен ответил, что «если бы коррупция и взяточничество вдруг исчезли», его бизнес развивался бы успешнее.