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По Таврической набережной в Севастополе будут ездить машины
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По Таврической набережной в Севастополе будут ездить машины 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Таврическую набережную в Балаклаве не будут закрывать для движения частного автотранспорта. Об этом стало известно сегодня.
Такое решение власти приняли на основе опроса, проведенного на официальном сайте правительства Севастополя с 3 по 17 июля. В нем приняли участие более 500 горожан, персонализированных заранее на портале «Госуслуги». Результаты опроса показали, что 80% респондентов выступают за сохранение действующей схемы движения.
«Для нас главным было узнать мнение севастопольцев по данному вопросу — в результате 80% опрошенных проголосовали «против». До этого к нам неоднократно обращались местные жители с просьбой перекрыть движение по Таврической набережной, но они оказались в меньшинстве, поэтому движение не будет перекрываться до начала работ по реконструкции набережной», — сообщила руководитель приоритетного проекта развития Балаклавы Мария Литовко.
Ранее выдвигались предложения сделать Таврическую набережную пешеходной зоной из-за сложности передвижения по ней летом. Правительство даже предлагало запустить бесплатный транспорт до набережной в случае ее закрытия для автомобилей.
Реконструкция Таврической набережной в рамках ФЦП запланирована на 2020–2021 годы. Предполагается значительное расширение набережной, что позволит организовать полноценное движение как транспорта, так и пешеходов.
Фото: pixabay.com
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