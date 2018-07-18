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Более 90 процентов россиян на ЧМ-2018 болели за сборную своей страны
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Более 90 процентов россиян на ЧМ-2018 болели за сборную своей страны 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Более 90 процентов россиян на домашнем чемпионате мира по футболу болели за национальную сборную. Причем две трети после ее проигрыша не поддерживали другую команду, свыше четверти назвали игру российских футболистов лучшей в рамках нынешнего ЧМ. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Абсолютное большинство (91%) наших сограждан в течение всего чемпионата болели за сборную России. Также в топ-3 «народного рейтинга» вошли команда Хорватии (37%) и сборная Франции (34%). Реже россияне проявляли интерес к игрокам Бельгии и Бразилии (по 11%)", — приводит РИА Новости сообщение ВЦИОМ.
Когда национальная сборная завершила участие в ЧМ-2018, россияне, по данным ВЦИОМ, болели в основном за команды Франции (12 процентов) и Хорватии (11 процентов). Однако большинство (69 процентов) не болели ни за какие сборные после проигрыша сборной России.
Как считают 29 процентов респондентов, сборная России показала лучшую игру на домашнем чемпионате. Еще 23 процентв назвали лучшей команду Франции, а 21 процент опрошенных — сборную Хорватии.
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