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Россиянки назвали самые привлекательные качества иностранцев
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Россиянки назвали самые привлекательные качества иностранцев 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Большинство российских девушек готовы вступить в отношения с иностранцами (57 процентов), а у каждой десятой (12 процентов) они уже были или имеются на данный момент. Об этом по итогам федерального соцопроса сообщает агентство ZOOM MARKET.
Чаще других с подданными других государств контактируют девушки в возрасте от 18 до 23 лет (78 процентов).
Самым привлекательным качеством иностранцев россиянки называют вероятность выйти за муж и уехать из страны (67 процентов).
Каждая четвертая участница опроса (26 процентов) считает главными достоинствами гостей из других государств их внешний вид и открытость. Экзотику в них видят и ценят семь процентов респонденток.
Социологи также составили рейтинг городов, жительницы которых чаще вступали в отношения с иностранцами во время минувшего Чемпионата мира по футболу. Первое место в нем занял Саранск, второе — Сочи, а третье — Москва.
Меньше всего такого опыта у девушек из Казани и Санкт-Петербурга.
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