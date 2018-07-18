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Почти половина барнаульцев не может откладывать деньги с зарплаты
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Почти половина барнаульцев не может откладывать деньги с зарплаты 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Работа в краевом центре становиться всё менее стабильной — такой вывод сделали специалисты портала по поиску после опроса 870 жителей Барнаула. Только треть работающих горожан уверено в завтрашнем дне и считают своё положение на работе стабильным. Остальные признают своё положение шатким.
40% барнаульцев имеет долги, почти каждый пятый признался, что ему приходится перехватывать деньги до зарплаты. У 7% горожан ситуация с долгами катастрофическая, у трети есть крупные долги, за которые пока удаётся рассчитываться, и только одному из десяти удалось вырваться из долгового рабства.
Только каждому пятому барнаульцу удаётся откладывать деньги с каждой получки, а трети это удаётся делать только периодически. 45% жителей Барнаула хотели бы откладывать деньги «на чёрный день», но денег не хватает на текущую жизнь и делать накопления не удаётся.
По словам Ивана Чиркова, руководителя отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру, большинство разнорабочих, водителей, кассиров и бухгалтеров хотят оставаться на одном месте как можно дольше. Но растёт число тех, кто готов поменять компанию из-за отсутствия карьерного роста или увеличения заработной платы.
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