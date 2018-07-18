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Почти 40 процентов екатеринбуржцев живут в долг
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Почти 40 процентов екатеринбуржцев живут в долг 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Больше 70 процентов жителей Екатеринбурга признаются, что работа не дает им уверенности в завтрашнем дне, а почти 40 процентов горожан живут с денежными долгами. Такие результаты показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру. Аналитики опросили 1280 екатеринбуржцев.
— Почти половина опрошенных отметили, что им с трудом хватает заработной платы на месяц, приходится себя ограничивать, — рассказали специалисты портала Зарплата.ру. — 17 процентов екатеринбуржцев периодически влезают в долги до выплаты следующей зарплаты, а 16 процентов рассказали, что раньше им спокойно хватало денег на весь месяц, но в последнее время чувствуются трудности. Лишь пятая часть респондентов не жалуются — денег до следующей получки им хватает без труда.
При этом лишь четверть опрошенных рассказали, что они никогда не попадали в ситуации, при которых им пришлось бы занимать у кого-то деньги. 13 процентов горожан расплатились по всем долгам и больше не планируют в это ввязываться, 7 процентов не справляются со своими долгами, у трети екатеринбуржцев есть крупные задолженности, но они стабильно платят по ним. А 24 процента респондентов признались, что периодически у них бывают мелкие долги, но они быстро их отдают.
По результатам опроса, треть жителей Екатеринбурга считают свою работу надежной, но жалуются на маленькие зарплаты, которые не позволяют им чувствовать уверенность в завтрашнем дне. 39 процентов опрошенных не видят стабильности в своей компании и боятся быть уволенными или обманутыми. И только 27 процентов респондентов довольны своей зарплатой и работой в целом.
Как рассказали специалисты, многие жители Екатеринбурга не считают стабильность важной частью работы. Они готовы поменять компанию из-за отсутствия карьерного роста, интересных задач и перспектив на ту, где им будут больше платить. В основном это менеджеры продаж, руководители и IT-специалисты. А вот большинство разнорабочих, водителей, кассиров и бухгалтеров не хотят перемен и планируют работать на одном месте как можно дольше.
При этом недавно более 80% работодателей Екатеринбурга признались, что им сложно находить новых сотрудников, а почти половина местных компаний верит, что в 2030 году их ждёт кадровый кризис.
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