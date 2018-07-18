Покупатели продуктов стали больше ценить комфорт и безналичную оплату

По данным исследования холдинга Ромир, только 14 процентов отечественных покупателей получают от покупки продуктов удовольствие. Остальные считают такой поход в магазин обыденностью и жизненной необходимостью.

Несмотря на то, что цена остается главным критерием при выборе торговой точки, покупатели все чаще отмечают важность удобства ее расположения, комфортность процесса покупок и качество работы персонала.

В частности, в магазины, которые расположены по пути к дому, предпочитает заходить 64,5 процента опрошенных. Приемлемые или низкие цены как главный фактор выбора отметили 61 и 50,8 процента соответственно. Около половины респондентов обращают особое внимание на постоянные акции и скидки.

Кроме того, исследователи отмечают и такой факт, что значительное количество респондентов — 44,5 процента — заявили, что для них принципиально важно расплачиваться банковской картой, а не наличными средствами.