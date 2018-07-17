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Стал известен рейтинг популярности политиков в Саратовской области
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Стал известен рейтинг популярности политиков в Саратовской области 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
Стал известен рейтинг популярности политиков в Саратовской области, исследование проводилось в июле 2018 года среди в возрасте старше 18 лет, было опрошено порядка 1500 человек, соцопрос выявил, что Вячеслав Володин остается одним из самых популярных и уважаемых политиков федерального уровня, действия которого поддерживает большинство жителей региона, его узнаваемость равна 90%, его деятельность оценивают положительно 62% опрошенных.
Своим мнением об особенностях политических рейтингов поделилась профессор кафедры истории, философии, политологии и социологии ССЭИ РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Митрохина:
«На протяжении многих лет Председатель Государственной Думы РФ, наш земляк, депутат Вячеслав Викторович Володин остается одним из самых популярных и уважаемых политиков федерального уровня. Неизменно высокий рейтинг Вячеслава Володина жители Саратовской области связывают с успешной реализацией многочисленных социально-ориентированных проектов и инициатив в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта, а также со строительством крупных инфраструктурных объектов, таких как, суперсовременный международный аэропорт «Гагарин». Напомню, что вчера, 16 июля 2018 года состоялась встреча Вячеслава Викторовича с Председателем Правительства РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым, на которой был решен вопрос о выделении полумиллиарда рублей на строительство аэропорта из резервного фонда РФ. Граждане также понимают, что Вячеслав Викторович, безусловно, полностью разделяет и выполняет политическую линию Президента Владимира Владимировича Путина и является ее главным проводником на территории своего родного региона», — подчеркнула Митрохина.
По словам профессора, депутат Государственной Думы РФ от Саратовской области Николай Панков известен почти каждому второму опрошенному в его округе, его знают 49% участников исследования, в том числе 17% опрошенных относятся положительно к его деятельности. Последние месяцы отмечается тенденция к росту известности Николая Панкова. Это связано с тем, что он эффективно работает в своем избирательном округе, решает проблемы обманутых дольщиков городов Балаково и Саратова, занимает активную позицию по ряду общественно-значимых вопросов. Особой известностью политик пользуется у жителей малых городов и сел, которые помнят его успешную деятельность на посту председателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам.
Узнаваемость депутата Государственной Думы от Саратовской области Ольги Баталиной составляет 39%, 11% респондентов ответили, что относятся к ней положительно, тогда как 13% — напротив, отрицательно.
Депутата ГД РФ Василия Максимова знают 22% респондентов, к нему положительно относятся 11% участников исследования.
Самый «низкорейтинговый» парламентарий Татьяна Касаева — её узнаваемость 17%, а положительно к её деятельности относятся лишь 7% граждан.
Что касается политических партий, то здесь безусловным лидером электорального рейтинга по-прежнему является «Единая Россия». За неё готовы отдать свой голос 45% граждан. Это на 6% меньше, чем было зафиксировано в марте текущего года перед выборами Президента России и на 2% меньше, чем в июне 2018 года.
В целом высокие позиции «Единой России» в Саратовской области уже много лет поддерживаются безусловным авторитетом Володина. И это позволяет Партии держать рейтинг выше, чем во многих регионах нашей страны.
Существенных изменений в электоральных рейтингах других политических партий не наблюдается. По итогам исследования КПРФ выбрали 12% опрошенных, тогда как в марте, в период активной фазы избирательной кампании кандидата на должность Президента РФ, у этой политической партии было зафиксировано 13%. У ЛДПР — третье место и 10% голосов. Данный результат по сравнению с мартом вырос на 2%. В марте за «Справедливую Россию» готовы были проголосовать лишь 2% опрошенных, а сегодня — 4%. Все остальные партии, имеющие право участвовать в выборах, суммарно набрали менее 2% голосов опрошенных. Предполагаю, что в ближайшее время партии усилят работу со своим электоратом.
Кроме того, 15% участников исследования ответили, что вообще не пошли бы на выборы, а ещё 11% — затруднились с ответом. И 1% респондентов испортил бы бюллетень».
Примечание: социологический опрос проводился по инициативе центра информационно-аналитического сопровождения государственного менеджмента Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г. В. Плеханова. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Формулировки вопросов:
— Кого из перечисленных людей вы знаете? Если знаете, то как относитесь: положительно или отрицательно?— Если в ближайшее воскресенье состоятся выборы в Государственную Думу РФ, то за какую политическую партию Вы проголосуете?Опрос публикуется по инициативе и на средства редакции.
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