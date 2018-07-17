Соцопрос: 21% украинцев готовы выходить на протесты, 48,5% — потенциально жаждут майдана

Ученые прощупали почву насчет отношения украинцев к массовым акциям протеста.

Так, 38% респондентов не поддерживают такие акции, а 37% поддерживают, но принимать участие в них не собираются. Зато 21% жителей готовы выходить на улицы. Не смогли найти ответа на данный вопрос лишь 5%.

Опрос показывает, что готовность протестовать наблюдается у всех возрастных групп, за исключением граждан, возрастом 60+. Интересно, что наивысший уровень готовности к протестам — в Киеве (28%).

А наинизшие показатели демонстрируют юг (11%) и восток (19%).

Также было выявлено к каким именно методам протеста готовы прибегать граждане, в том числе и готовые участвовать в них (этот показатель будет приведен в скобках, рядом со средним показателем — ред.).

За оффлайн петиции высказались 36,7% (43,2%), за онлайн петиции и голосования в социальных сетях — 33,1% (44,7%). Участвовать в санкционированных акциях протеста согласились бы 15,3% (51,1%), а в мирных забастовках и блокировании дорог и учреждений 17,3% (55,5%).

Но средний показатель участия в гражданских акциях неповиновения, Майдане (11,4%) и взятии в рук оружия (5,2%) значительно отличается от показателей по потенциальным протестующим — 48,5% из них готовы участвовать в майданах, а 20,8% — с оружием в руках.

Данное социальное исследование было проведено аналитической группой «Социопрогноз» Киевского пресс-клуба, Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко (УИСИ), центром «Социальный мониторинг», а также Институтом анализа и прогнозирования.

Специалистами было опрошено 1250 респондентов в областных центрах и больших городах Западного, Северно-Центрального, Восточного и Южного регионов страны. Результаты могут колебаться в пределах стандартной погрешности — 2,89%.