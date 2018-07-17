Ещё
Россияне начали страдать «цифровым детоксом» в отпусках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне начали страдать «цифровым детоксом» в отпусках 

360tv.ru 1 час назад
Треть россиян полностью отказываются от гаджетов в отпуске. Это явление специалисты Hi‐Tech Mail.Ru Group назвали «цифровым детоксом», передает РИА «Новости».
От техники отказываются 29% респондентов. Еще 26% не могут позволить себе такого во время отдыха. Остальные склонились к варианту, что «идея хорошая, но я вряд ли ее поддержу».
Для снимков и записей видеороликов 40% туристов предпочитают фотоаппараты. Снимать на смартфоны готовы 38% опрошенных. Самым популярным аксессуаром стала селфи-палка. 17% готовы взять ее с собой в отпуск.
В медицине существует термин детоксикация. Речь идет о естественном и искусственном удалении токсинов из организма.
Ранее сотрудники туристического портала Russia Travel составили рейтинг лучших пляжей. Наивысшие стандарты качества и экологической чистоты продемонстрировал Калининград.
360tv.ru: последние новости
Кремль раскрыл встречи Путина с иностранными лидерами перед финалом ЧМ Стали известны регионы с самой чистой питьевой водой Россияне стали меньше тратить за один поход в магазин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов21
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию239
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей62
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде187
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение