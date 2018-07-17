Россияне начали страдать «цифровым детоксом» в отпусках

От техники отказываются 29% респондентов. Еще 26% не могут позволить себе такого во время отдыха. Остальные склонились к варианту, что «идея хорошая, но я вряд ли ее поддержу».

Для снимков и записей видеороликов 40% туристов предпочитают фотоаппараты. Снимать на смартфоны готовы 38% опрошенных. Самым популярным аксессуаром стала селфи-палка. 17% готовы взять ее с собой в отпуск.

В медицине существует термин детоксикация. Речь идет о естественном и искусственном удалении токсинов из организма.