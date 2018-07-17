Самые активные граждане Донского района проголосовали за любимые фонтаны

Активные граждане Донского района проголосовали в восьмой части опроса «Влюбиться в Москву : самые интересные места столицы» в понедельник, 16 июля.

На этот раз голосование посвящено одному из самых любимых декоративных элементов, которые украшают Москву, — фонтанам. Отметим, что ранее жители столицы уже выбирали различные городские места, которые они считают самыми интересными, красивыми или подходящими для спокойного отдыха на природе.

По предварительным данным, больше всего гражданам района нравится фонтан «Дружба народов», который красуется на территории ВДНХ. Он набрал 25% голосов. Второй по популярности источник прохлады тоже находится в выставочном комплексе. Им стал «Золотой колос» с 16% голосов.

Напомним, что все желающие еще могут принять участие в опросе на официальном сайте «Активного Гражданина» и выбрать свой любимый фонтан.