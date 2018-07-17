Ещё
Жители Петербурга признали автовокзал в Хельсинки лучшим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Петербурга признали автовокзал в Хельсинки лучшим 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В Хельсинки находится лучший автовокзал среди стран Балтийского региона. Такое мнение высказали жители Петербурга в опросе, который провела автобусная компания Lux Express Group.
За автовокзал Kamppi в столице Финляндии проголосовало 38% респондентов. Второе место в опросе занял Автовокзал Таллина. Свое предпочтение ему отдали 36% участников опроса.
С большим отрывом первую тройку замкнул Автобусный вокзал Санкт-Петербурга с 11% голосов. На 4-м месте находится Рижский международный автовокзал (10%). — Основным преимуществом вокзала Kamppi участники опроса назвали его интеграцию в транспортный хаб. Он расположен в пешеходной доступности к железнодорожному вокзалу и остановкам общественного транспорта, также отсюда отходят автобусы в другие города Финляндии. Кроме того, это самый крупный автовокзал в Балтийском регионе, входящий в состав торгового центра, — ежегодно его пассажирами становится около 40 млн человек, — рассказывает генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. — Автовокзал в Таллине выделяли, в первую очередь, из-за его близости к центру города и аэропорту, а петербургский вокзал получил свои голоса за счет доступности камер хранения и наличия бесплатных туалетов.
Оставшиеся 5% участников опроса отметили автовокзалы в Тарту, Вильнюсе, Клайпеде и Каунасе.
Ivyborg.ru: последние новости
Сочинская выдра Гарри предсказала победу сборной Франции в финале ЧМ по футболу У станции метро Выборгская в Петербурге прогремел взрыв В Тихвине водитель автобуса скончался за рулем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов21
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию239
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей62
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде187
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение