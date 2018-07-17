Жители Петербурга признали автовокзал в Хельсинки лучшим

Хельсинки находится лучший автовокзал среди стран Балтийского региона. Такое мнение высказали жители Петербурга в опросе, который провела автобусная компания Lux Express Group.

За автовокзал Kamppi в столице Финляндии проголосовало 38% респондентов. Второе место в опросе занял Автовокзал Таллина . Свое предпочтение ему отдали 36% участников опроса.

С большим отрывом первую тройку замкнул Автобусный вокзал Санкт-Петербурга с 11% голосов. На 4-м месте находится Рижский международный автовокзал (10%). — Основным преимуществом вокзала Kamppi участники опроса назвали его интеграцию в транспортный хаб. Он расположен в пешеходной доступности к железнодорожному вокзалу и остановкам общественного транспорта, также отсюда отходят автобусы в другие города Финляндии. Кроме того, это самый крупный автовокзал в Балтийском регионе, входящий в состав торгового центра, — ежегодно его пассажирами становится около 40 млн человек, — рассказывает генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. — Автовокзал в Таллине выделяли, в первую очередь, из-за его близости к центру города и аэропорту, а петербургский вокзал получил свои голоса за счет доступности камер хранения и наличия бесплатных туалетов.