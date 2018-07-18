Лидер правящей партии Латвии раскритиковал президента

Лидер Союза «зелёных» и крестьян Латвии , глава парламентской фракции этой партии Аугуст Бригманис раскритиковал президента Раймонда Вейониса

В интервью газете Latvijas аvīze («Латвийская газета») он заявил, что тот вряд ли пойдёт на второй срок, так как не харизматичен.

«В целом президент хорошо справляется. Но общество смотрит на президента ещё и как на символ, источник вдохновения, исполнителя пылких речей. И вот тут, честно говоря, у Вейониса дела идут плохо», — заявил Аугуст Бригманис.

По его словам, причина может быть либо в характере главы государства, либо в серьёзных проблемах со здоровьем, которые глава фракции не раскрыл. Отметим, что Раймонда Вейониса на этот пост делегировал именно Союз «зелёных» и крестьян».

Айвар Лембергс. Между тем социологические опросы показывают, что, вопреки мнению Бригманиса, у Раймонда Вейониса высокий авторитет в стране. По данным, полученным социологическим агентством SKDS в конце прошлого года, президенту Латвии симпатизировали 60 процентов респондентов. А по свежим исследованиям SKDS самыми авторитетными политиками Латвии признаны президент и мэр Вентспилса

Правда, в этой балтийской республике не существует института всенародного избрания главы государства. Президента здесь выбирает сейм.