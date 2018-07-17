Москва возглавила рейтинг городов с самой чистой водой

Также стало известно, в каких городах России не стоит пить воду из под крана.

За пять лет реализации закона «О водоснабжении и водоотведении» вода в стране стала чище. В 2017 году чистой водой были обеспечены 91,5 процента жителей России, что на 4 процента больше по сравнению с показателями годом ранее.

Москве, Санкт-Петербурге и Северной Осетии показатели максимальные — чистую воду получают 100 процентов населения этих регионов.

Аутсайдерами в рейтинге стали Вологодская (45 процентов), Костромская (67 процентов) и Курганская (69 процентов) области. В других регионах нашей страны чистой водой обеспеченны 70 процентов населения.

Благодаря улучшению качества воды в стране на 10 процентов сократилось число заболеваний, вызываемых загрязнением питьевых вод, сообщает Роспотребнадзор

Ранее сообщалось, что Москва покинула вершину рейтинга самых дорогих городов России.