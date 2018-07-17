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Москва возглавила рейтинг городов с самой чистой водой
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Москва возглавила рейтинг городов с самой чистой водой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Также стало известно, в каких городах России не стоит пить воду из под крана.
За пять лет реализации закона «О водоснабжении и водоотведении» вода в стране стала чище. В 2017 году чистой водой были обеспечены 91,5 процента жителей России, что на 4 процента больше по сравнению с показателями годом ранее.
В Москве, Санкт-Петербурге и Северной Осетии показатели максимальные — чистую воду получают 100 процентов населения этих регионов.
Аутсайдерами в рейтинге стали Вологодская (45 процентов), Костромская (67 процентов) и Курганская (69 процентов) области. В других регионах нашей страны чистой водой обеспеченны 70 процентов населения.
Благодаря улучшению качества воды в стране на 10 процентов сократилось число заболеваний, вызываемых загрязнением питьевых вод, сообщает Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что Москва покинула вершину рейтинга самых дорогих городов России.
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