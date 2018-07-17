Результаты опроса на тему дополнительного образования опубликовали на сайте школы №2073

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Родители учеников школы №2073 приняли участие в анкетировании на тему дополнительного образования. Всего проголосовали 18 человек, сообщили 17 июля.

В рамках анкетирования представили шесть вариантов ответа. Родители и законные представители учеников образовательного учреждения выбрали одно из направлений дополнительного образования. В их число вошли такие направленности: «Естественнонаучная», «Социально-педагогическая», «Туристско-краеведческая» и «Художественная».

Наиболее популярные секции — «Техническая» и «Физультурно-спортивная», отметили на официальном сайте школы №2073.