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В Китае наблюдается ускоренный рост выработки электричества из новых источников энергии
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В Китае наблюдается ускоренный рост выработки электричества из новых источников энергии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — Согласно опубликованным во вторник официальным данным, в июне в Китае зарегистрировано ускорение роста выработки электричества из новых источников энергии.
"Объем электричества, выработанного из новых источников энергии, заметно увеличился на фоне одновременного сокращения темпов роста объема выработки энергии тепловыми и гидроэлектростанциями", — заявил представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Ян Пэнчэн на пресс-конференции.
Согласно данным комитета, в июне ядерные электростанции выработали на 19,3 процента больше энергии по сравнению с июнем прошлого года. Рост этого показателя в мае составил 15,1 процента.
Объем электроэнергии, выработанной ветровыми и солнечными установками, увеличился на 11,4 и 21,1 процента соответственно, против 6,7 и 14,8 процента в мае.
Как сообщил Ян Пэнчэн, объем выработки энергии на ТЭС и ГЭС вырос на 6,3 и 3,7 процента при сокращении темпов роста на 4 и 3,2 процентного пункта соответственно по сравнению с маем.
Китай продвигает использование новой энергии в целях борьбы с загрязнением окружающей среды и повышения качества роста.
В первой половине этого года объем выработки энергии в стране увеличился на 8,3 процента в годовом выражении. Темпы роста показателя замедлились по сравнению с 8,5 процента в первые пять месяцев года. -0-
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