Опубликован рейтинг самых популярных у российских туристов стран после ЧМ-2018 

Бесспорным лидером рейтинга стало островное государство Исландия, которое предпочти порядка 20% опрошенных российских болельщиков. Будущих туристов поразил не только фирменный клич исландцев, но и их уважительное отношение к принимающей мировое первенство стороне.
Второе место в списке популярных после ЧМ-2018 стран заняла Бразилия, получив 18% голосов, сообщает пресс-служба Skyscanner. Страстные возгласы, зажигательные танцы и громкие песни убедили опрошенных россиян в радушии и веселом нраве бразильцев.
Почетное третье место в перечне лидеров получила Мексика, которую респонденты обеспечили 16 процентами голосов.