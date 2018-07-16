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Путин признал расхождение в позициях России и США по Крыму
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Путин признал расхождение в позициях России и США по Крыму 

ТВ Центр 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Москва и Вашингтон все еще расходятся во взглядах относительно статуса Крыма. Об этом сообщает TVC.RU.
"Позиция Трампа по Крыму известна. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Для нас этот вопрос закрыт", — сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что странам Запада пора перестать требовать от России отдать Крым, так как это «нелогично и бесперспективно».
Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За это проголосовали 96,77 процента избирателей Республики и 95,6 процента жителей Севастополя. При этом Украина до сих пор считает Крым своей «временно оккупированной» территорией.
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