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Омичам выделяют 462 миллиона на лекарства и специальную еду
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Омичам выделяют 462 миллиона на лекарства и специальную еду 

Омск Здесь 52 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Федеральное правительство выделило дополнительные средства на социальную помощь. Распоряжение опубликовано на сайте правительства Российской Федерации и подписано председателем федерального ведомства Дмитрием Медведевым. Оно вносит изменения в распоряжение правительства от 27 декабря 2017 года №2965-р. Оно предполагает обеспечение россиян лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
Объем субвенций по всем регионам России, изначально составляющий 31,65 млрд руб., вырастет на 1,862 млрд руб. в связи с увеличением количества граждан, получающих социальную помощь. В первом квартале 2018 года число россиян, имеющих на нее право, увеличилось на 211,9 тысячи человек и составило 3415,22 тысячи человек.
Теперь объем бюджетных ассигнований составит 33,514 млрд руб. Доля Омской области составила 462 млн 443 тыс. руб.
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