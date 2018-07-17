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Жители Петербурга выбрали лучший автовокзал в Балтийском регионе
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Жители Петербурга выбрали лучший автовокзал в Балтийском регионе 

РЖД-Партнер 28 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
За автовокзал Kamppi в столице Финляндии проголосовало 38% респондентов. Второе место в опросе занял автовокзал Таллина. Свое предпочтение ему отдали 36% участников опроса.
С большим отрывом первую тройку замкнул автобусный вокзал Санкт-Петербурга с 11% голосов. На 4-м месте находится Рижский международный автовокзал (10%).
«Основным преимуществом вокзала Kamppi участники опроса назвали его интеграцию в транспортный хаб. Он расположен в пешеходной доступности к железнодорожному вокзалу и остановкам общественного транспорта, также отсюда отходят автобусы в другие города Финляндии. Кроме того, это самый крупный автовокзал в Балтийском регионе, входящий в состав торгового центра, — ежегодно его пассажирами становятся около 40 млн человек, — рассказывает генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. — Автовокзал в Таллине выделяли в первую очередь из-за его близости к центру города и аэропорту, а петербургский вокзал получил свои голоса за счет доступности камер хранения и наличия бесплатных туалетов».
Оставшиеся 5% участников опроса отметили автовокзалы в Тарту, Вильнюсе, Клайпеде и Каунасе.
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