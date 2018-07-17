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Граждане Даниловского района выбрали самый красивый фонтан
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Граждане Даниловского района выбрали самый красивый фонтан 

Управа Даниловского района города Москвы 1 час назад
Фото: Даниловский вестник
«Активные граждане» Даниловского района приняли участие в восьмой части голосования «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы», которая запустилась в понедельник, 16 июля.
Цель опроса заключается в том, чтобы москвичи самостоятельно решили, какие места столицы нравятся им больше всего. Таким образом, уже были выбраны самые живописные парки, самые интересные музеи и самые комфортные для прогулок места.
По предварительным данным, жители Даниловского района считают, что самый красивый фонтан столицы — «Дружба народов». Он набрал 22% голосов. Чуть менее симпатичным и занявшим второе место стал «Золотой колос», который также расположен на ВДНХ. За этот фонтан проголосовали 15% жителей района.
Напомним, что опрос еще действует, а значит, все желающие еще могут принять в нем участие на официальном сайте «Активный Гражданин».
Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы
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