Большинство россиян положительно оценивает правление Николая II

Положительно высказываются о правлении последнего российского императора 62% респондентов, причем большая часть из тех, кто придерживается подобного мнения, — люди моложе 30 лет. Среди тех, кому 55 лет и больше, меньше половины (48%) считают Николая II хорошим правителем.

35 процентов опрошенных называют Николая II «безвольным, бездарным царем и тираном». 41% респондентов назвал Николая II жертвой исторических обстоятельств. Его успехами считают строительство железных дорог и проведение столыпинских реформ, а провалами — участие в Первой Мировой войне (44%), русско-японской войне (30%) и гражданскую войну (29%).

«Большая часть участников исследования (37%) уверены, что даже если бы Николай II остался в живых, на территории Российской империи все равно установилась бы советская власть», — отмечают социологи.

Они добавляют, что каждый пятый респондент поддерживает восстановление монархической власти в России

«ФедералПресс» напоминает, что накануне ВЦИОМ провел опрос, по итогам которого аналитики пришли к выводу, что наиболее распространенным чувством по отношению к Николаю II среди россиян является симпатия.

Рис. : В. А. Серов