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Большинство россиян положительно оценивает правление Николая II
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Большинство россиян положительно оценивает правление Николая II 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Положительно высказываются о правлении последнего российского императора 62% респондентов, причем большая часть из тех, кто придерживается подобного мнения, — люди моложе 30 лет. Среди тех, кому 55 лет и больше, меньше половины (48%) считают Николая II хорошим правителем.
35 процентов опрошенных называют Николая II «безвольным, бездарным царем и тираном». 41% респондентов назвал Николая II жертвой исторических обстоятельств. Его успехами считают строительство железных дорог и проведение столыпинских реформ, а провалами — участие в Первой Мировой войне (44%), русско-японской войне (30%) и гражданскую войну (29%).
«Большая часть участников исследования (37%) уверены, что даже если бы Николай II остался в живых, на территории Российской империи все равно установилась бы советская власть», — отмечают социологи.
Они добавляют, что каждый пятый респондент поддерживает восстановление монархической власти в России.
«ФедералПресс» напоминает, что накануне ВЦИОМ провел опрос, по итогам которого аналитики пришли к выводу, что наиболее распространенным чувством по отношению к Николаю II среди россиян является симпатия.
Рис. : В. А. Серов
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