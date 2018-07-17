В регионах ПФО выросли реальные доходы населения

Как отмечается в свежем исследовании РИА Рейтинг, по итогам января-апреля номинальная начисленная зарплата в России выросла на 11,9 процента к аналогичному периоду 2017-го и составила 41 317 рублей. По сравнению с предыдущим годом темп роста немного ускорился: тогда показатель составлял 7,3 процента.

Реальная начисленная зарплата в январе-апреле выросла на 9,6 процента, что также заметно выше, чем годом ранее (2,3). Примечательно: все это происходит на фоне снижения безработицы.

Наибольший вклад в позитивную динамику внесло повышение зарплат работникам бюджетной сферы, которое происходит в рамках выполнения «майских указов» 2012 года. Согласно плану их реализации, в 2018-м зарплаты отдельных категорий бюджетников должны стать равны двумстам процентам от средней по региону.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во второй половине года рост зарплат замедлится и по его итогам такие высокие темпы сохранить вряд ли удастся. Это находит подтверждение в предварительной оценке Росстата , согласно которой по итогам января-мая 2018 года номинальные начисленные зарплаты выросли на 11,5 процента (по итогам первого квартала фиксировался показатель 12,7), а реальные начисленные зарплаты — на 9.

Вместе с тем располагаемые денежные доходы в январе — апреле в среднем по ПФО стабильно росли, чего в предыдущем году не наблюдалось. А по итогам четвертого месяца в плюс вышли вообще все регионы, прибавка по сравнению с апрелем 2017-го составила от одного процента в Татарстане (опять-таки эффект высокой базы) до 8,9 в Саратовской области

Еще один любопытный показатель приводит холдинг «Ромир», по данным которого в июне объем свободных денег в российских домохозяйствах достиг 29,7 тысячи рублей, тогда как еще в мае составлял только 24,1 тысячи, и эта тенденция отмечается как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

Однако говорить о том, что скачок индекса указывает на повышение уровня благосостояния россиян, преждевременно. Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, в том числе из-за домашнего чемпионата мира по футболу, и на руках могло остаться больше денег, чем ранее.