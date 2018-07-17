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Названы регионы РФ с самой гразной питьевой водой
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Названы регионы РФ с самой гразной питьевой водой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Вологодская, Костромская и Курганская области возглавили антирейтинг регионов с самой грязной питьевой водой, говорится в докладе Роспотребнадзора.
Надзорное ведомство обнародовало государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году». В документе говорится, что хуже всего в стране ситуация с безопасной питьевой водой — в Вологодской области, где она доступна лишь для 45 процентов жителей.
Второе место в антирейтинге заняли Костромская и Курганская области, где водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечены лишь 66,7 и 69,3 процента жителей соответственно. В других регионах России безопасную питьевую воду получают более 70 процентов жителей. Лучше всего показатель обеспеченности чистой водой — в Москве, Санкт-Петербурге и в Северной Осетии.
— В 2017 году полностью соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям источники централизованного питьевого водоснабжения, которыми пользуются жители Санкт-Петербурга и Севастополя, Воронежской и Астраханской областей, Республики Алтай, Еврейской автономной области, — говорится в докладе.
За последние пять лет благодаря реализации Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» обеспеченность населения водой, отвечающей требованиям безопасности, выросла на 4 процента. В 2017 году чистая вода стала доступна для 91,5 процента населения страны или 133,956 миллиона человек. Это на 1,299 миллиона человек (на 0,74 процента) больше, чем в 2016 году.
— Улучшение качества и безопасности питьевых вод привело к сокращению с 2012 года на 5,2 процента дополнительных случаев смерти и на 10 процентов — случаев заболеваний, связанных с микробным и химическим загрязнением воды, — сообщает Роспотребнадзор.
По сравнению с 2015 годом в России доля источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, уменьшилась в 2017 году на 3,1 процента и составила 15,2 процента.
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