Названы регионы РФ с самой гразной питьевой водой

Вологодская, Костромская и Курганская области возглавили антирейтинг регионов с самой грязной питьевой водой, говорится в докладе Роспотребнадзора

Надзорное ведомство обнародовало государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году». В документе говорится, что хуже всего в стране ситуация с безопасной питьевой водой — в Вологодской области , где она доступна лишь для 45 процентов жителей.

Второе место в антирейтинге заняли Костромская и Курганская области, где водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечены лишь 66,7 и 69,3 процента жителей соответственно. В других регионах России безопасную питьевую воду получают более 70 процентов жителей. Лучше всего показатель обеспеченности чистой водой — в Москве Санкт-Петербурге и в Северной Осетии

За последние пять лет благодаря реализации Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» обеспеченность населения водой, отвечающей требованиям безопасности, выросла на 4 процента. В 2017 году чистая вода стала доступна для 91,5 процента населения страны или 133,956 миллиона человек. Это на 1,299 миллиона человек (на 0,74 процента) больше, чем в 2016 году.

— Улучшение качества и безопасности питьевых вод привело к сокращению с 2012 года на 5,2 процента дополнительных случаев смерти и на 10 процентов — случаев заболеваний, связанных с микробным и химическим загрязнением воды, — сообщает Роспотребнадзор.

По сравнению с 2015 годом в России доля источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, уменьшилась в 2017 году на 3,1 процента и составила 15,2 процента.