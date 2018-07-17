Ещё
Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной питьевой водой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной питьевой водой 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Антирейтинг российских регионов с самой грязной питьевой водой возглавила Вологодская область. Исследование провели в Роспотребнадзоре. В числе антилидеров также — Костромская, Курганская области и Карачаево-Черкесия.
Доля россиян, обеспеченных чистой питьевой водой выросла в 2017 году выросла до 91,5 процента, отметили в ведомстве. В некоторых регионах доступ к качественной воде имеют менее половины местных жителей, сообщает газета «Известия».
Всего 45 процентов людей в Вологодской области могут пить из источников, соответствующих санитарным требованиям. В Костромской области и Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) этот показатель составляет 66,7 процента, в Курганской области — 69,3 процента. В остальных регионах качественной питьевой водой обеспечено более 70 поцентов населения.
Ранее представители Мосводоканала, рассказали какую очистку проходит столичная вода, и почему москвичи могут пить воду из-под крана.
Москва24: последние новости
Перед финалом ЧМ-2018 мнения россиян о победителе разделились Американцы назвали лучшего президента страны Рекорд Билла Гейтса по размеру личного состояния побит
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки232
Назван богатейший человек современности44
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров19
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США523
Известная модель найдена мертвой в своем доме9
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
00:55
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:23
Назван богатейший человек современности
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение