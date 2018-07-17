Маткапитал разрешат потратить на покупку дачи

Сегодня Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Авторы инициативы предлагают разрешить направлять средства материнского капитала на приобретение или строительство дачного дома, располагающегося на садовом земельном участке.

Депутаты напоминают, что почти половина российских семей, имеющих сертификат на получение материнского капитала, в перечне направлений по распоряжению его средствами не нашли не нашли для себя подходящего варианта. Соответственно, несколько сотен миллиардов рублей средств государственной поддержки оказались невостребованными. Поэтому законодатели и предлагают расширить возможности его использования.

Тем более, что дачи для россиян традиционно являются местом постоянного летнего отдыха и возможностью обеспечить себя и свою семью сельхозпродукцией. На садовых участках россияне выращивают 90 процентов картофеля для личных нужд, 82 процента овощей, 50 процентов ягод и производят 15 процентов молока.