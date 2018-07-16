Социологи нашли в кошельках россиян по 30 тысяч лишних рублей

Два опроса вступили в клинч

Из буквально только что проведенного соцопроса «Ромира» следует, что у нас, жителей России , появилось больше денег, «оставшихся после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных и других услуг». Аж на 20% с хвостиком! Свобода нас радостно встречает у входа! Правда, за неделю до этого в агентстве HeadHunter, ссылаясь на собственный опрос, выяснили, что в первом полугодии 2018 года рост зарплат в частном секторе в Москве Санкт-Петербурге остановился. Так кому же верить?

Верить стоит в первую очередь самому себе. И это не какой-то прожженный эгоизм, а следование заветам самого Пушкина. Вспомним пассаж из « Евгения Онегина », который начинается со слов: «Кого ж любить? Кому же верить?», он заканчивается так: «Любите самого себя, достопочтенный мой читатель!»

На первый взгляд, одновременно оба приведенных исследования правдивыми быть не могут. Хотя… В агентстве «Ромир» в кошельке чуть ли не каждого из нас сумели насчитать почти 30 тыс. «свободных рублей». В июне их стало почти на 6 тыс. больше, чем было в мае. Если предположить, что наши доходы не выросли, то откуда же такая «свобода»?

Сначала стоит все-таки вернуться к терминам. Ценность денег в наших карманах именно в том, что они могут дать нам свободу. Нет, конечно, главная свобода — в голове, в том, насколько человек умеет настоять на своем, как он строит отношения со своим настоящим и будущим, а заодно с друзьями, коллегами, с работодателями, с теми же хэдхантерами.

Но деньги все равно безусловно важный фактор. Вернемся к вопросу, откуда могли взяться дополнительные «свободные рубли» при невыросших доходах? Ответ один — от экономии. Экономии все на тех же тратах по определению на самое необходимое. И вот это «свобода»? Скорее ее эрзац. Временный и вымученный. Это «свобода» перед какой-то крупной покупкой или, наоборот, появившаяся из-за отказа от подобной покупки. Если речь идет об июне, то наверняка временная свобода рублей — это или подготовка отпуска или отказ от его проведения где-нибудь вдали от дома.

«Сенсационный», казалось бы, результат: россияне богатеют прямо на глазах, на самом деле раскрывается совсем иначе. Главный вывод: заработать больше в России оказывается труднее, чем «сэкономить» на необходимом. На языке экономики это означает жизнь в несвободе.