В развитых странах выросла популярность отложенного материнства

Все больше успешных в карьере женщин по всему миру обращаются к процедуре заморозки яйцеклеток. Ученые из Йельского и Хайфского университетов установили, что причина отсрочки деторождения в большинстве случаев заключается не в стремлении подняться по карьерной лестнице, а в том, что женщины не могут встретить мужчину, чтобы построить семью. О результатах научной работы рассказывает газета The New York Times

В 2014 году компания Facebook, а затем и корпорация Apple начали предлагать своим сотрудницам в качестве бонуса до $20 тыс. на криоконсервацию яйцеклеток. По мнению работодателей, это позволило бы женщинам развиваться профессионально. Однако инициатива вызвала возмущение со стороны сотрудниц и активные дискуссии в обществе.

Во всем мире ежегодно растет число женщин, прибегающих к услугами криобанков. Как отмечают специалисты, многие из клиенток, которые хотят сберечь здоровые половые клетки до более благоприятного времени, высокообразованные и уже состоявшиеся в профессии люди.

Выяснить мотивы, вынуждающие женщин обращаться к процедуре заморозки яйцеклеток, взялись ученые. В ходе международного исследования они провели опрос 150 женщин детородного возраста из США Израиля , заморозивших свои яйцеклетки в семи разных клиниках репродукции мира. На момент проведения процедуры 85% респонденток не состояли в отношениях. Возраст участниц опроса варьировался в диапазоне от 29 до 42 лет, 75% из них — от 35 до 39 лет. Оказалось, что только в двух случаях основным фактором, повлиявшим на принятие решения о заморозке, оказалось планирование будущей карьеры.

Свыше 40% женщин пошли на криоконсервацию потому, что еще не встретили мужчину, с которым могли бы создать семью. При этом они уже состоялись в профессии и были довольны своей работой. Эту же причину указывали даже те сотрудницы, которым их работодатели компенсировали стоимость дорогостоящей медицинской процедуры.

Существенную часть женщин привел в клиники развод или разрыв отношений. Отдельные респондентки ответили, что заморозили свои яйцеклетки на всякий случай. Несколько человек признались, что обратились к процедуре намеренно, чтобы впоследствии родить ребенка для себя. 15% участниц опроса, состоящих в отношениях, решились на криоконсервацию на том же основании, что и одинокие женщины. Они сообщили, что их партнеры еще не готовы или вообще не заинтересованы в создании семьи.

"Стереотип об амбициозных женщинах-карьеристках, которые замораживают свои яйцеклетки, заботясь о профессиональном росте, на самом деле ошибочен. Они пошли на заморозку не для того, чтобы продвигаться по службе. Они столкнулись с всеобъемлющей проблемой партнерства", — считает один из авторов исследования, профессор антропологии из Йельского университета Марсия Инхорн.

Великобритании, Японии, Норвегии и Ученые предполагают, что трудности женщин в поиске потенциальных партнеров связаны с проблемой демографии. В настоящее время во многих развитых странах мира, в том числе в США, Канаде Австралии , женщины имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Это провоцирует дефицит партнеров мужского пола, способных привлечь женщин и составить им пару.

"Большинство мужчин не хотят отношений, они готовы встречаться с необразованными женщинами, тогда как большинство образованных женщин не готовы поступать так же. Поэтому, я думаю, мой шанс встречаться с кем-то — где-то 0,9%", — рассказывает одна из участниц опроса, жительница США, врач по профессии.

Выводы ученых из Йельского университета совпали с результатами исследований, проведенных в 2013 году в Нью-Йоркском университете (США) и в 2017 в Университете Де Монфорта (Великобритания).

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