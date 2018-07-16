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Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору — Путин
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Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору — Путин 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Владимира Путина, Россия и США могут взять на себя лидерство в разрешении гуманитарного кризиса.
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