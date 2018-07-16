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На досрочную пенсию в 2018 году в Псковской области ушли 83 человека
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На досрочную пенсию в 2018 году в Псковской области ушли 83 человека 

Псковская губерния 42 минуты назад
Численность рабочей силы в регионе составила 311,4 тысяч человек, из которых 292,4 тысяч человек были заняты в экономике и 19 тысяч (6,1 прецента) числились как безработные, сообщает комитет по труду и занятости Псковской области со ссылкой на данные Псковстата. За шесть месяцев 2018 года были трудоустроены 3 094 гражданина, что составляет 49,3 процента от числа снятых с учета граждан, безработных граждан трудоустроено 1 390 человек — 44,9 процента от всех трудоустроенных. На досрочную пенсию за январь — июнь 2018 года оформлено 83 человека предпенсионного возраста (за аналогичный период прошлого года — 97 человек). Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице на 1 июля составила 2 660 человек, что на 20,1 процента меньше, чем за шесть месяцев 2017 года (или 3 328 человек). Ещё 354 человека в первом полугодии приступили к профессиональному обучению, это на 16,1 процента больше, чем в первом полугодии 2017 года. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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