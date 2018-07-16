Каждый второй нижегородец не знает о возможности бесплатного медицинского обследования

Специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области провели опрос жителей Нижнего Новгорода, чтобы выяснить, знают ли они о возможности пройти диспансеризацию и проверить свое здоровье в рамках системы ОМС. Опрос проводился путем случайной выборки тех граждан, которые в 2018 году могут пройти диспансеризацию. Основной возраст опрашиваемых — работоспособные граждане от 36 до 45 лет.

На вопрос, получали ли вы информацию за последние три года о том, что есть возможность пройти диспансерное обследование, 30% ответили утвердительно, сообщила директор ТФОМС Нижегородской области Светлана Малышева . При этом выяснилось, что из СМИ ни один из респондентов не получил информации, из регистратуры поликлиники — 0%, от участкового терапевта — 18%. Не были проинформированы, и, следовательно, не знали о том, что в этом году есть возможность пройти диспансерное обследование — 52% опрошенных. «Между тем, современная диспансеризация — это целый комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами-специалистами, лабораторные и инструментальные методы диагностики. Диспансеризация позволяет значительно снизить риски серьезных заболеваний, поддержать здоровье и активность человека на протяжении долгих лет жизни. Диспансеризация проводится за счет средств ОМС, то есть бесплатно для населения», — отметила Светлана Малышева.

Специалисты Территориального фонда ОМС напоминают нижегородцам: за каждым жителем региона, застрахованным в системе ОМС, закреплен страховой представитель той компании, которая выдала ему полис ОМС: это помощник по получению квалифицированной медицинской помощи.

Обратившись в страховую компанию (контактные данные размещены на сайте ТФОМС) или позвонив по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра фонда 8-800-333-71-93, всегда можно получить помощь, в том числе и в проведении диспансеризации.