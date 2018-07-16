Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян?

17.07.2018 состоится пресс-конференция посвящённая проблеме массового ожирения россиян и изменениям в потребительской корзине

По данным исследования Росстата количество больных ожирением россиян увеличилось в два раза. Почти 40% трудоспособного населения России имеет избыточный вес из-за переедания. При этом, большая часть тучных россиян находится в возрастной категории от 55 до 63 лет. В целях оздоровления нации и улучшения качества жизни Минтруд пересмотрит содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания.

— Что заставляет население покупать «вредную» еду? — Насколько темп жизни влияет на привычки в питании? — Как стресс заставляет людей переедать? — Какой должна стать потребительская корзина?

Участники пресс-конференции: — Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин ; — Научный консультант Союза Потребителей Росконтроль Светлана Елисеева ; — Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова.

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