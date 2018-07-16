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Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян?
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Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян? 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
17.07.2018 состоится пресс-конференция посвящённая проблеме массового ожирения россиян и изменениям в потребительской корзине
17.07.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян?»
По данным исследования Росстата количество больных ожирением россиян увеличилось в два раза. Почти 40% трудоспособного населения России имеет избыточный вес из-за переедания. При этом, большая часть тучных россиян находится в возрастной категории от 55 до 63 лет. В целях оздоровления нации и улучшения качества жизни Минтруд пересмотрит содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания.
— Что заставляет население покупать «вредную» еду? — Насколько темп жизни влияет на привычки в питании? — Как стресс заставляет людей переедать? — Какой должна стать потребительская корзина?
Участники пресс-конференции: — Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин; — Научный консультант Союза Потребителей Росконтроль Светлана Елисеева; — Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова.
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
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