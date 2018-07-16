Птицами Измайловского парка интересуются «Активные граждане»

На портале «Активный гражданин» подошло к концу голосование, темой которого были тематические прогулки по Измайловскому парку.

Итоги голосования «Измайловский парк приглашает на экскурсии» подвел в конце первой декады июля портал «Активный гражданин. В опросе приняли участие 173 585 активных жителей Москвы

В результате наибольшее количество голосов (31,05%) было отдано теме „Птицы парка“. При этом большинство респондентов, которые проголосовали за „птиц“ были в возрасте от 35 до 45 лет, а также эта тема максимально интересуют представительниц прекрасного пола.

Экскурсии с обзором о водной экосистеме парка занял в рейтинге вторую строчку (20,88%). Немного им уступили (19,13%) жители, которые хотели бы узнать о деревьях и кустарниках парка. Кстати, здесь наиболее активным был сильный пол и москвичи в возрасте старше 45 лет.

Отметим, что 8,7% голосующих посчитали, что выбором тем для экскурсий должны заниматься специалисты, а еще 12,25% затруднились ответить.