Самарцы рассказали, ради чего готовы сменить работу

Большинство кассиров, водителей и бухгалтеров хотят работать на одном месте как можно дольше

Больше 70% жителей Самары признаются, что работа не дает им уверенности в завтрашнем дне. При этом почти 40% горожан имеют денежные долги. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 1080 самарцев.

Почти половина опрошенных отметили, что им с трудом хватает заработной платы на месяц, приходится себя ограничивать. 17% самарцев периодически влезают в долги до выплаты следующей зарплаты, а 16% рассказали, что раньше им спокойно хватало денег на весь месяц, но в последнее время чувствуются трудности. Пятая часть респондентов не жалуются — денег до следующей получки им хватает без труда.

45% жителей Самары хотели бы откладывать деньги с зарплаты, но у них это никогда не получается. 18% опрошенных пополняют свои накопления ежемесячно, а 35% — по возможности. 2% горожан вообще не откладывают деньги и не планируют — им это не нужно.

24% респондентов признались, что периодически у них бывают мелкие долги, но они быстро их отдают. У трети самарцев есть крупные задолженности, но они стабильно платят по ним, а 7% не справляются со своими долгами. 13% горожан расплатились по всем долгам и больше не планируют в это ввязываться. А четверть опрошенных уверяют, что никогда не попадают в такие ситуации.

Треть жителей Самары считают свою работу надежной, но жалуются на маленькие зарплаты, которые не позволяют им чувствовать уверенность в завтрашнем дне. 39% не видят стабильности в своей компании и боятся быть уволенными или обманутыми. 27% респондентов довольны своей зарплатой и профессиональными перспективами, что позволяет им чувствовать стабильность.

— Наши внутренние исследования показывают, что тренд на стабильную работу с каждым годом становится всё менее актуальным. Многие соискатели (особенно менеджеры продаж, руководители, IT-специалисты) готовы поменять компанию из-за отсутствия карьерного роста, интересных задач и перспектив на увеличение заработной платы. В то же время большинство разнорабочих, водителей, кассиров и бухгалтеров хотят оставаться на одном месте как можно дольше. Если в 2017 году 50% соискателей называли стабильность в числе основных критериев в выборе работы, то в 2018-м эта цифра снизилась до 35%, — отметил руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру Иван Чирков.