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Почти 90% опрошенных иностранных болельщиков ЧМ‑2018 поменяли свое мнение о России
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Почти 90% опрошенных иностранных болельщиков ЧМ‑2018 поменяли свое мнение о России 

РИАМО 50 минут назад
Фото: РИАМО
Из более чем пяти тысяч опрошенных иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу 88% поменяли свое мнение о России в лучшую сторону, кроме того, 86% респондентов отметили высокий уровень безопасности, сообщила журналистам руководитель интернет-направления Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия „Единой России“, куратор проекта „МедиаГвардия“ Анна Рогачева.
»Мы опросили 5,3 тысячи иностранных болельщиков в 11 городах, принимающих чемпионат мира. Средний срок пребывания туристов в стране — 12 дней, 87% из опрошенных впервые посетили Россию. У 64% были негативные стереотипы. Больше всего боялись, что у нас холодно, что у нас недоброжелательные и нетолерантные люди. И в итоге у 88% эти стереотипы были развеяны», — сказала Рогачева.
Она добавила, что 91% опрашиваемых отметил гостеприимство россиян, 87% отметили красоту местных девушек и 86% отметили, что в стране-хозяйке высокий уровень безопасности граждан и гостей.
В итоге качество проведения чемпионата мира на 10 из 10 отметили 53% опрошенных, на девять — 23% и на восемь — 15%.
К трудностям в России иностранные болельщики отнесли большие расстояния и языковой барьер.
«Из трудностей гости отмечали большие расстояния между городами чемпионата мира. Все знали, что Россия большая, но не ожидали, что такая. Одни болельщики назвали самым ярким впечатлением на чемпионате мира дорогу в плацкартном вагоне из Москвы в Самару. Еще одни затруднения вызвал языковой барьер с волонтерами, таксистами и простыми людьми», — добавила Рогачева.
На стадионе «Лужники» в Москве 15 июля прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.
Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.
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