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Большинство россиян считает расстрел царской семьи «чудовищным преступлением»
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Большинство россиян считает расстрел царской семьи «чудовищным преступлением» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 57% россиян не находят оправдания расстрелу царской семьи и считают его «чудовищным преступлением». Об этом сообщает пресс-служба ВЦИОМ.
По данным опроса, справедливой расплатой за ошибки Николая II расстрел назвали лишь 3% россиян. 29% считают, что последний русский император заслужил наказание, но расстрел был излишней мерой, однако большинство (57%) назвали убийство царской семьи «чудовищным, ничем не обоснованным преступлением».
Отмечается, что среди тех, кто раскритиковал расстрел, больше людей среднего и старшего возраста (более 35 лет), чем молодежи.
Также сообщается, что наиболее распространенным чувством, которое у россиян вызывает Николай II, является симпатия (43%), антипатию к последнему русскому монарху испытывают 22%. Безразличным свое отношение назвали 7%, а о сочувствии рассказали всего 4% респондентов.
По данным пресс-службы, в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет, вероятность ошибки не превышает 2,5%.
Ранее стало известно, что экспертиза подтвердила подлинность «екатеринбургских» останков семьи Романовых.
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