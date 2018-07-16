Жители Новой Москвы высказались относительно качества жизни на присоединенных территориях

Фото: официальный сайт мэра Москвы

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения , жители Новой Москвы стали выше оценивать качество жизни на присоединенных территориях. Об этом проинформировали 16 июля.

Как отметили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, Владимир Жидкин , руководитель Депаратмента развития новых территорий, пообещал проанализировать результаты опроса и взять их в работу.

Напомним, что в 2015 году только 60 процентов жителей Троицкого и Новомосковского административных округов ответили, что уровень жизни в ТиНАО значительно улучшился. На сегодняшний день показатели возросли. За повышение уровня жизни проголосовало около 74 процентов опрошенных.