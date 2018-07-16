Жители Новой Москвы высказались относительно качества жизни на присоединенных территориях 

Фото: официальный сайт мэра Москвы
По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, жители Новой Москвы стали выше оценивать качество жизни на присоединенных территориях. Об этом проинформировали 16 июля.
Как отметили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, Владимир Жидкин, руководитель Депаратмента развития новых территорий, пообещал проанализировать результаты опроса и взять их в работу.
Напомним, что в 2015 году только 60 процентов жителей Троицкого и Новомосковского административных округов ответили, что уровень жизни в ТиНАО значительно улучшился. На сегодняшний день показатели возросли. За повышение уровня жизни проголосовало около 74 процентов опрошенных.