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Российские туристы определились, куда бы они хотели поехать после ЧМ-2018
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Российские туристы определились, куда бы они хотели поехать после ЧМ-2018 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: The Village
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Туристических сервис Skyscanner провел опрос и выяснил, какую страну после знакомства с ее жителями мечтают посетить россияне.
Лидером рейтинга стала Исландия — именно земля гейзеров вызвала симпатии у большинства (20%) опрошенных. Исландcкие болельщики покорили россиян не только фирменным кличем «Huh!», но отношением к родной сборной, которая, впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира.
Сразу после Исландии идет солнечная Бразилия. Болельщиков этой страны отличали не только зеленые футболки, но и зажигательные песни и танцы. Примерно 18% опрошенных были бы рады окунуться в этот праздник еще раз, но уже на территории самих бразильцев.
Замыкает первую тройку Мексика, ее теперь хотят посетить 16% россиян. Следом расположилась Австралия (12%), ставшая серебряным призером Хорватия (8%) и Перу (7,5%). Также можно отметить интерес к Нигерии (4,5%) и Ирану (2,3%).
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