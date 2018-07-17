Российские туристы определились, куда бы они хотели поехать после ЧМ-2018 

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Туристических сервис Skyscanner провел опрос и выяснил, какую страну после знакомства с ее жителями мечтают посетить россияне.
Лидером рейтинга стала Исландия — именно земля гейзеров вызвала симпатии у большинства (20%) опрошенных. Исландcкие болельщики покорили россиян не только фирменным кличем «Huh!», но отношением к родной сборной, которая, впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира.
Сразу после Исландии идет солнечная Бразилия. Болельщиков этой страны отличали не только зеленые футболки, но и зажигательные песни и танцы. Примерно 18% опрошенных были бы рады окунуться в этот праздник еще раз, но уже на территории самих бразильцев.