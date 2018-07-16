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Саратовцы рекомендуют абитуриентам поступать в вузы других городов
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Саратовцы рекомендуют абитуриентам поступать в вузы других городов 

САРАТОВ24 28 минут назад
Фото: САРАТОВ24
На информационном портале «Саратов 24» завершился опрос: «В какой вуз стоит поступать выпускникам-2018?» В нем были представлены основные высшие учебные заведения Саратова, а также ответ — «Только не в саратовский». Этот вариант выбрал каждый третий из ответивших (33,33%).
Каждый шестой из опрошенных порекомендовал абитуриентам поступать в Аграрный университет (16,7%).
По 8,33% пользователи сайта отдали четырем высшим учебным заведениям Саратова — Институту управления, классическому университету, техническому университету и Юридической академии.
Напомним, в этом году вузы в Саратовской области готовы принять более 20 тысяч будущих студентов, причем восемь тысяч из них будут учиться на бюджетной форме обучения.
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