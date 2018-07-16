В какой сфере костромичам найти работу проще всего?

Специалисты портала по поиску работы HeadHunter выяснили, в какой сфере костромичам проще всего найти свободную вакансию. Речь идет о работе в родном городе, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Итогом исследования стал ТОП-5 профессиональных сфер, где можно легко найти работу.

В начале года конкурс на одну вакансию составлял 3 человека. Это считается умеренным уровнем конкуренции. Чаще всего работодатели ищут сотрудников для:

1. сферы продаж — 29 процентов,

2.производства — 17 процентов,

3. рабочего персонала — 17 процентов,

4. медицины и фармацевтики — 10 процентов,

5. начала карьеры для студентов — 9 процентов.

Но для соискателей, как показывает практика, более привлекательна государственная служба.