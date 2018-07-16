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В какой сфере костромичам найти работу проще всего?
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В какой сфере костромичам найти работу проще всего? 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Специалисты портала по поиску работы HeadHunter выяснили, в какой сфере костромичам проще всего найти свободную вакансию. Речь идет о работе в родном городе, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Итогом исследования стал ТОП-5 профессиональных сфер, где можно легко найти работу.
В начале года конкурс на одну вакансию составлял 3 человека. Это считается умеренным уровнем конкуренции. Чаще всего работодатели ищут сотрудников для:
1. сферы продаж — 29 процентов,
2.производства — 17 процентов,
3. рабочего персонала — 17 процентов,
4. медицины и фармацевтики — 10 процентов,
5. начала карьеры для студентов — 9 процентов.
Но для соискателей, как показывает практика, более привлекательна государственная служба.
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