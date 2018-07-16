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Более 70 процентов болельщиков высоко оценили вкус и качество пива на стадионах
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Более 70 процентов болельщиков высоко оценили вкус и качество пива на стадионах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Большинство болельщиков, посещавших матчи Чемпионата мира, остались довольны качеством и вкусом пива Bud, которое продавалось на стадионах. К такому выводу пришел исследовательский холдинг Ромир, который провел опрос среди посетителей матчей.
Так, качество продукта высоко оценили 75 процентов опрошенных, из них 40 процентов поставили по этому показателю хорошую отметку, а еще 35 процентов — отличную. В частности, 71 процент респондентов отметил, что им понравился вкус пива, а 36 процентов из них поставили по этому критерию наивысший балл. Тех, кого совсем не устроили как вкус, так и качество, оказалось немного — всего 2 процента.
Стоит отметить, что зарубежные фанаты оценили его выше россиян. Число самых высоких отметок у них достигло 28 процентов против 24 процентов у россиян.
Опрошенным также предложили оценить свойства напитка. Выяснилось, что 24 процента болельщиков сочли, что это пиво относится к категории дорогих сортов. Примечательно, что в данном случае такой вариант ответа чаще выбирали россияне — 29 процентов против 19 процента у иностранных болельщиков. 64 процента опрошенных отнесли алкогольный напиток к средней ценовой категории.
Большинство респондентов также согласилось, что с этим пивом приятнее болеть за любимую команду. Об этом заявили 74 процента опрошенных. Из них 42 процента отметили, что согласны с утверждением полностью. Абсолютно несогласных оказалось лишь 3 процента.
Большинство опрошенных — 81 процент — предпочли пить алкогольное пиво во время матча, 11 процентов пробовали как алкогольное, так и безалкогольное. При этом 8 процентов выбрали исключительно безалкогольный вариант.
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