У омичей с начала года выросла зарплата

Эксперты портала hh.ru провели исследование, в котором выяснили, что происходило с уровнем зарплат по стране в целом. Специалисты в ходе мониторинга использовали динамику данных, которые каждый квартал вносят в онлайн-систему около 800 российских работодателей. В исследовании приняли участие 120 сибирских компаний.

В общем результаты показали, что с начала года уровень заработных плат российских сотрудников практически не изменился или вырос на несколько процентов. Однако есть сферы, где заплаты сократились.

Эксперты отмечают, что лидерами по числу доходов стали Северо-Кавказский округ — общий уровень увеличился на 13%, в Северо-Западном и Центральном округах зафиксирован рост по 7%. Хорошие результаты показал Сибирский округ — здесь общий уровень доходов населения увеличился на 6%. Такая ситуация нестандартна, так как в столице и Петербурге уровень зарпллат падает или стоит на месте, а в регионах растет.