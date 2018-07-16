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У омичей с начала года выросла зарплата
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У омичей с начала года выросла зарплата 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Эксперты портала hh.ru провели исследование, в котором выяснили, что происходило с уровнем зарплат по стране в целом. Специалисты в ходе мониторинга использовали динамику данных, которые каждый квартал вносят в онлайн-систему около 800 российских работодателей. В исследовании приняли участие 120 сибирских компаний.
В общем результаты показали, что с начала года уровень заработных плат российских сотрудников практически не изменился или вырос на несколько процентов. Однако есть сферы, где заплаты сократились.
Так, самый минимум по общим доходам зафиксировали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (-2%), 0% оказалось у Москвы и Московской области.
Эксперты отмечают, что лидерами по числу доходов стали Северо-Кавказский округ — общий уровень увеличился на 13%, в Северо-Западном и Центральном округах зафиксирован рост по 7%. Хорошие результаты показал Сибирский округ — здесь общий уровень доходов населения увеличился на 6%. Такая ситуация нестандартна, так как в столице и Петербурге уровень зарпллат падает или стоит на месте, а в регионах растет.
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